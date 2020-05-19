Власти Иркутской области назвали условия, позволяющие открыть турбазы на Байкале

Деятельность турбаз на побережье озера Байкал в Иркутской области из-за коронавируса приостановлена с 31 марта до 1 июня, однако при ухудшении эпидемиологической обстановки запрет на их работу может быть продлен. Первый этап выхода из режима ограничений в регионе начался 14 мая, когда разрешили работу бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м.

ИРКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют разрешить работу туристических баз на третьем этапе выхода из режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, однако пока затрудняются назвать конкретные даты, когда этот этап может начаться. Об этом во вторник на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщила заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова.

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"Деятельность гостиниц и мест отдыха будет возобновлена на третьем этапе [выхода из режима ограничений], который начнется с момента достижения следующих показателей: коэффициент распространения инфекции составит 0,5, наличие свободного коечного фонда - не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках, охват тестированием населения методом ПЦР будет составлять не менее 110 на 100 тыс. населения. <…> Я, к сожалению, не могу сказать, что у нас есть планы на конкретные числа, сложно сказать, когда мы достигнем третьего этапа", - сообщила Кравцова.

Она отметила, что на сегодня выполнены два из трех показателей: наличие свободного коечного фонда составляет 70,2%, охват населения тестированием - 124,8 человека на 100 тыс. населения. Не достигнут показатель распространения инфекции в 0,5, в регионе коэффициент составляет 1,5.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения инфекции, в Иркутской области на утро вторника подтверждено 746 случаев заражения новым коронавирусом, прирост заразившихся за сутки составил 48 человек. За время эпидемии 160 человек выздоровели, семеро умерли. Среди зараженных выявлено 195 вахтовых рабочих.

Основное туристическое направление в Иркутской области - это озеро Байкал, где пик сезона приходится на июль и август, однако в последние годы приобретает популярность зимний отдых на Байкале. По данным агентства по туризму Иркутской области, в 2019 году регион посетили более 1,7 млн туристов, из которых почти 368 тыс. - иностранцы.