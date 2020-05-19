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Двое детей погибли в ДТП с нетрезвым водителем в Алтайском крае

Женщина, управлявшая автомобилем, допустила наезд на мотоцикл "Урал"

ТАСС, 19 мая.  Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла в понедельник вечером на трассе в Алтайском крае, в результате ДТП погибли два ребенка, еще двое подростков получили травмы различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

По данным СК, ДТП произошло вечером 18 мая на шестом километре автодороги с. Быстрый Исток - с. Верх-Озерное в Быстроистокском районе. 26-летняя местная жительница, управляя автомобилем ВАЗ-2107 в нетрезвом состоянии, допустила наезд на мотоцикл "Урал" под управлением 17-летнего подростка.

"В результате ДТП находящиеся в мотоцикле мальчики девяти и десяти лет скончались от полученных травм, а водитель госпитализирован в медицинское учреждение с открытым переломом голени. Кроме того, 17-летняя пассажирка мотосредства получила ушибы мягких тканей. По предварительным данным, водитель автомобиля, не имеющая водительского удостоверения и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением транспортным средством и выехала на полосу встречного движения. В настоящее время женщина задержана", - отмечает пресс-служба.

Уточняется, что по данному факту следственными органами возбуждено дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации транспортного средства лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), предусматривающее лишение свободы на срок до 15 лет.

Теги
РоссияАлтайский край
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