Власти Иркутской области оценивают падение турпотока из-за пандемии в 2020 году в 46%

Озеро Байкал - основное туристическое направление в регионе. Пик сезона приходится на июль и август, но в последние годы набирает популярность и зимний отдых на Байкале. Турпоток до пандемии ежегодно рос на 3-4%, и, по данным агентства по туризму Иркутской области, в 2019 году регион посетили более 1,7 млн туристов, из которых почти 368 тыс. - иностранцы, преимущественно граждане Китая.

ИРКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области ожидают, что туристический поток в регионе в 2020 году в связи с пандемией коронавируса будет ниже прошлогоднего примерно на 30%, если авиасообщение между Россией и другими странами возобновится к августу, и на 46%, если оно не возобновится до конца лета. Об этом во вторник на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщила заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Светлана Кравцова.

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Если, допустим, гражданам Китая разрешат с августа [в туристических целях посещать РФ], границы откроют, то мы полагаем, что наш общий поток снизится где-то на 30% в этом году. При наилучшем раскладе. Если запрет продлится до конца лета, то, мы думаем, что потери турпотока в регионе составят где-то 46%", - сказала Кравцова.

Она отметила, что в 2020 году власти и региональный турбизнес больше рассчитывают на развитие внутреннего туризма. "Адаптируем наши предложения под новые условия. Работаем над созданием доступных по цене туров с учетом интересов россиян. Предполагаем, что популярными станут короткие путешествия. Это наиболее безопасно и недорого, на наш взгляд. Думаем, что наибольшим спросом будет пользоваться отдых на природе, пеший туризм, активные виды отдыха, санаторно-курортное лечение и оздоровительные программы", - пояснила Кравцова.

Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева в конце апреля сообщала ТАСС, что летом - в пик сезона - турпоток на озеро Байкал в Иркутской области при оптимистичном сценарии может быть на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета.

Ситуация с коронавирусом

Деятельность турбаз на побережье озера Байкал в Иркутской области из-за коронавируса приостановлена с 31 марта до 1 июня, однако при ухудшении эпидемиологической обстановки запрет на их работу может быть продлен. Власти региона планируют разрешить работу турбаз на третьем этапе выхода из режима ограничений, однако пока затрудняются назвать конкретные даты, когда этот этап может начаться.

Первый этап выхода из режима ограничений в регионе начался 14 мая, когда разрешили работу бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения инфекции, в Иркутской области на утро вторника подтверждено 746 случаев заражения новым коронавирусом, прирост заразившихся за сутки составил 48 человек. За время пандемии 160 человек выздоровели, семеро умерли. Среди зараженных выявлено 195 вахтовых рабочих.