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Два амурских тигренка родились в зоопарке в Омске

Из-за коронавируса им пока не подыскали новый зоопарк

ОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Краснокнижная амурская тигрица Аза, которая содержится в единственном сельском зоопарке России в поселке Большеречье Омской области, родила двух тигрят. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель зоопарка Наталья Болотова.

"Аза в четвертый раз стала мамой, в этом году у нее два очаровательных тигренка. Они уедут потом в другие зоопарки, но пока из-за коронавируса мы им не подыскали еще новый дом", - рассказала Болотова.

По ее словам, тигрята родились еще 30 марта, но в соответствии с регламентом зоопарка об этом сообщили только сейчас. "Существует такая система, что зоопарки не сообщают о появлении на свет потомства, пока ему не исполнится 2-2,5 месяца. Это делается, чтобы не привлекать к животным дополнительного внимания, не беспокоить их", - отметила представитель зоопарка.

Она рассказала, что в 2016 году тигрица, в первый раз родив малышей, не стала о них заботиться, это пришлось делать сотрудникам зоопарка. "Поэтому в последующие два раза мы специально выставляли дополнительные ограждения, чтобы посетители не беспокоили ее. В этом году зоопарк не принимает посетителей, поэтому такие меры не потребовались. А нас она знает и не реагирует так, как на посетителей", - пояснила Болотова. Всего же тигрица с 2016 года родила 11 тигрят.

Самый крупный вид тигров - амурский - обитает на Дальнем Востоке России. Он занесен в Международную Красную книгу. В регионах ДФО живут 550-580 особей тигра - 95% мировой популяции.

Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в живописной пойме речки Большая, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержатся более 200 видов и более 2 тысяч экземпляров животных со всего света, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.

Теги
РоссияОмская область
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