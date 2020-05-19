Более 50% новосибирских малых предприятий попросили отсрочку по аренде земли у государства

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Более половины представителей малого бизнеса, арендующих государственные земельные участки в Новосибирской области, попросили отсрочку по арендной плате, платежи могут быть погашены до конца 2021 года, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов.

Правительством РФ было принято распоряжение, которое предусматривает меры поддержки льгот, связанных с арендой по объектам недвижимости и земельных участков, связанных с ухудшением ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, отсрочка аренды земельных участков предусмотрена за апрель, май и июнь 2020 года включительно до следующего года. По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, отсрочкой по уплате аренды в регионах воспользовались уже более 28,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в Росимущество поступило более 650 обращений об отсрочке.

"На сегодняшний день из 135 договоров аренды земельных участков и объектов недвижимости, которые заключены 88 арендаторами субъектов малого и среднего предпринимательства, получили порядка 50 обращений и заключили дополнительные соглашения, в соответствие с которыми 48 представителям малого и среднего предпринимательства отсрочили платежи до следующего года", - сказал Галлямов.

По его словам, платежи могут быть внесены в период с января 2021 до конца будущего года равными платежами. Кроме того, Росимущество готово рассматривать с предпринимателями сроки выплат в индивидуальном порядке. Галлямов отметил, что правительство региона также обеспечило отсрочку платежей представителям МСП, которые арендуют объекты, принадлежащие Новосибирской области или муниципалитету.