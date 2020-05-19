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Авиасообщение между Новосибирском и Волгоградом открывается впервые в новейшей истории

Авиакомпания S7 начнет выполнять полеты со 2 июня по вторникам и четвергам

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 со 2 июня открывает авиасообщение между Новосибирском и Волгоградом - впервые в новейшей истории России, говорится в сообщении пресс-службы новосибирского аэропорта Толмачево, распространенном во вторник.

"Со 2 июня 2020 года S7 Airlines приступит к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Волгоград", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта ТАСС пояснили, что в новейшей истории России авиасообщения между этими городами не было. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и четвергам на лайнерах Airbus A320neo. Перелеты открываются в рамках государственной программы субсидирования региональных авиаперевозок. Данное направление включено в перечень субсидируемых и софинансируется бюджетами Новосибирской и Волгоградской областей.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта Толмачево по итогам 2019 года составил 6,75 млн человек, что на 14,2% больше, чем годом ранее.

Теги
РоссияВолгоградская областьНовосибирская область
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