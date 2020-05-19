Турбизнес в Республике Алтай может сократить выручку на 42% по сравнению с 2019 годом

ТАСС, 19 мая. Предприятия туристической отрасли Республики Алтай из-за ограничительных мер, введенных в регионе в связи с пандемией коронавируса, могут потерять за апрель-июнь порядка 240 млн рублей выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение, по предварительным оценкам, составит 42% - с 571 млн рублей до 331 млн рублей, сообщили ТАСС в ответе на запрос в Минэкономразвития региона.
Республика Алтай - отдаленный горный приграничный регион с население около 218 тыс. человек, в том числе 63 тыс. проживают в единственном городе - Горно-Алтайске. Одна из основных отраслей в регионе - туризм, ежегодно регион посещают не менее 2 млн туристов. В связи с пандемией коронавируса в республике было приостановлено бронирование в гостиницах и на турбазах до 1 июня. В регионе подтвержден 81 случай коронавируса.
"Одной из наиболее пострадавших отраслей в регионе признан туристический бизнес: в регионе приостановлена деятельность более 380 средств размещения (детских лагерей, турбаз и других объектов.) В настоящее время в отрасли наблюдается значительное падение объемов продаж. Предполагаемые потери выручки, по прогнозам, составляют более 240 млн рублей - падение на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за ограничительных мер работу на этих предприятиях могут потерять 970 человек. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона, всего в турбизнесе республики задействовано 8,5 тыс. человек.
Для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе разработаны различные меры, в том числе льготные кредиты. Так, Фонд поддержки МСП региона с момента введения ограничительных мер выдал уже 27 льготных займов на 34 млн рублей.