Омский НИИ приборостроения создал радиоцентр для повышения безопасности судов на Енисее

ОМСК, 20 мая. /ТАСС/. Омский НИИ приборостроения (ОНИИП, входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"), который специализируется на создании средств спецсвязи, создал под Красноярском дистанционно управляемый радиоцентр для повышения безопасности судоходства на Енисее, сообщили в среду в пресс-службе предприятия. Центр оборудован уникальным антенным комплексом, который обеспечит бесперебойную радиосвязь на всем протяжении одной из крупнейших рек мира между судами и диспетчерскими службами.

"Омским НИИ приборостроения создан диспетчерский центр под Красноярском, оснащенный приемопередающей аппаратурой и уникальным антенным комплексом. Радиоцентр передает судам, курсирующим в бассейне Енисея, оперативную навигационную, гидрометеорологическую и иную информацию. Разработка повышает безопасность судоходства и позволяет управлять флотом, не допуская опасных сближений судов на реке, в том числе в ночное время и в условиях плохой видимости", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ОНИИП Владимира Березовского, согласно российскому речному регистру, на каждом судне находится УКВ-радиостанция, которая обеспечивает связь на расстоянии лишь 10-15 км. Дальнюю связь могут обеспечить КВ-радиостанции, но их установка не всегда возможна из-за больших габаритов. "Однако зачастую администрации водно-транспортных предприятий находятся в городе, а службы, обеспечивающие судоходство, работают в разных точках подведомственных водный путей. Наш радиоцентр позволяет обеспечивать связь на любых расстояниях, чтобы можно было оперативно связаться со специалистами, работающими на судах", - приводит пресс-служба слова Березовского.

Управление радиоцентром осуществляется из диспетчерского пункта, где оборудованы автоматизированные рабочие места для дежурных. Установленный набор технических средств позволяет осуществлять прием и одновременную передачу данных на нескольких частотных каналах. При необходимости предусмотрено удаленное управление радиоцентром через интернет через GSM-шлюз. Также предусмотрена функция подключения внешней телефонной линии.

Омский НИИ приборостроения является главным в стране разработчиком систем радиосвязи для нужд ВМФ, ВКС, внешней разведки, погранвойск и спецслужб. Принадлежащий ему комплекс закрытой цифровой радиосвязи "Янтарь-Т IP" замещает в России аналоги из Нидерландов, США и Франции и имеет высокую степень защиты от прослушивания. Он имеет возможность геопозиционирования абонентов при помощи ГЛОНАСС и GPS, шифровки радиодоступа и голосовых сигналов, передачи текстовых сообщений и данных телеметрии.

Енисей - самая многоводная река России протяженностью 3487 км, разделяет Западную и Восточную Сибири. Площадь бассейна составляет 2580 кв. км. Енисей судоходен от Красноярска до места впадения в Карское море.