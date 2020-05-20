Дефицит бюджета Иркутской области достиг максимально допустимого уровня

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии в среду приняли изменения в региональный бюджет на 2020 год, согласно которым доходная часть увеличена на 10,7 млрд рублей, а расходная - на 15,7 млрд. При этом дефицит достиг максимально допустимого уровня - 10% от объема доходов, сообщила пресс-служба Заксобрания.

"Законодательное собрание приняло в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в бюджет Иркутской области. Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 10,7 млрд рублей, таким образом прогнозируемый объем доходов в 2020 году составит 191,2 млрд рублей. <…> Расходы бюджета вырастут на 15,7 млрд рублей и составят за 2020 год 205,9 млрд рублей. При этом дефицит областного бюджета достигнет максимально допустимого уровня", - говорится в сообщении пресс-службы.

Доходы увеличены за счет поступления целевых средств из федерального бюджета. Расходы выросли в связи с направлением средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, ликвидацию последствий паводков лета 2019 года, на выплаты семьям, воспитывающим детей в возрасте от трех до семи лет. Увеличены межбюджетные трансферты муниципалитетам, предусмотрены средства на создание регионального фонда защиты обманутых дольщиков, субсидии территориям на реконструкцию мемориалов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что дефицит составит почти 14,8 млрд рублей, или 10% от объема доходов. Он покрывается за счет привлечения коммерческих кредитов.

Бюджет Иркутской области на 2020 год изначально принимался с доходами 176,1 млрд рублей, расходами - 184,6 млрд рублей, дефицитом - 8,5 млрд рублей или порядка 5% от доходов.

Доходы бюджета 2019 года в первоначальной редакции составляли 142,6 млрд рублей, расходы - 146,8 млрд рублей, дефицит - 4,2 млрд рублей. По итогам корректировок доходы выросли в основном за счет федеральных трансфертов для ликвидации последствий летних паводков до 196,4 млрд рублей, расходы - до 212,9 млрд рублей. Дефицит составлял 16,5 млрд рублей - около 11,4% от доходов.