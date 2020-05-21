В Томской области обнаружили бронзовую статуэтку бобра эпохи раннего средневековья

"Предмет культового бронзового литья в виде статуэтки бобра обнаружил на территории Колпашевского района местный житель. Ценный артефакт, датируемый VI - IX столетиями, в соответствии с законом передан в филиал областного краеведческого музея в Колпашеве", - говорится в сообщении.

ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Бронзовую статуэтку бобра, которая была изготовлена в VI - IX веках нашей эры, обнаружил в Колпашевском районе Томской области местный житель. Фигурка передана в краеведческий музей, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации, распространенном в четверг.

Уточняется, что специалисты областного комитета по охране объектов культурного наследия совместно с аттестованным Министерством культуры РФ экспертом-археологом Дмитрием Рыбаковым осмотрели место обнаружения артефакта. В 2020 году археологи проведут здесь полевые работы.

"Археологам предстоит определить границы объекта культурного наследия. Это необходимо, чтобы внести памятник в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ с присвоением федерального статуса охраны. Как подтверждают архивные сведения, на месте обнаружения уникальной фигурки ранее располагался могильник", - приводятся в сообщении слова главы областного комитета Елены Перетягиной.

Как уточнила ТАСС Перетягина, решается вопрос о признании могильника памятником федерального значения. В настоящее время власти региона договорились с муниципалитетом, чтобы на данном участке не проводили никаких земельных работ. Также органы местного самоуправления должны будут организовать охрану территории при помощи участкового. Глава комитета подчеркнула, что по закону все находки с могильника принадлежат Российской Федерации, а за попытку их хищения и сбыта предполагается уголовная ответственность по нескольким статьям УК РФ.