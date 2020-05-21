В Туве на золотодобывающем руднике изолированы 16 человек после выявления COVID-19

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у 16 работников золотодобывающего предприятия "Тардан Голд" в Туве, все они изолированы, сообщили в четверг ТАСС в правительстве региона.

В начале месяца на въезде в республику на посту "Шивилиг" (расположен на федеральной трассе на въезде в республику со стороны Красноярского края) у одного рабочего с рудника был выявлен положительный диагноз на COVID-19. Территория предприятия была закрыта на карантин.