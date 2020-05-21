В Туве на золотодобывающем руднике изолированы 16 человек после выявления COVID-19

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у 16 работников золотодобывающего предприятия "Тардан Голд" в Туве, все они изолированы, сообщили в четверг ТАСС в правительстве региона.
В начале месяца на въезде в республику на посту "Шивилиг" (расположен на федеральной трассе на въезде в республику со стороны Красноярского края) у одного рабочего с рудника был выявлен положительный диагноз на COVID-19. Территория предприятия была закрыта на карантин.
"Проведено стопроцентное тестирование работников, выявлены 16 контактных лиц с положительным результатом на COVID-19. Все они изолированы в отдельный госпиталь, организованный на территории предприятия, находятся под медицинским наблюдением. Минздравом республики обеспечено подкрепление фельдшерского пункта предприятия врачебными кадрами. Все выявленные случаи носят бессимптомный характер", - сказал собеседник агентства.
Всего на предприятии работают 227 сотрудников и 44 человека из подрядных организаций. По информации управления Роспотребнадзора по Туве, "Тардан Голд" полностью обеспечен дезсредствами для санитарно-эпидемиологической безопасности. На данный момент остановка производства не прогнозируется.
Тарданское месторождение расположено в 78 км от столицы Тувы Кызыла.
По данным на 21 мая, в Туве выявлены 530 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны 63 пациента, одна женщина умерла.