Около 10% дистанционных тестов на ВИЧ в Новосибирской области являются положительными

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 10% тестов на ВИЧ, проводящихся в дистанционном формате, среди представителей уязвимых групп в Новосибирской области показывают положительный результат. Эффективность онлайн-тестирования достаточно высока, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС Олег Камалдинов, председатель правления общественной организации "Гуманитарный проект", одной из ведущих НКО в России по разработке методических и информационных материалов в области профилактики ВИЧ-инфекции.

"Пока доступно только тестирование для ключевых групп, мы называем это онлайн-тестами. Мы делаем это при поддержке Минздрава и "Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом". Тесты доставляются через систему Boxberry, человек сам получает тест, наши консультанты с ним связываются, проводят консультацию, и в случае позитивного теста сопровождают дальше до центра СПИД. У нас сейчас по ключевым группам порядка 200 заявок, почти 100 человек уже получили посылки. Порядка 10% тестов из тех, кто уже прошел - это тесты положительные. Я говорю сейчас про эффективность тестирования - [она] достаточно высока", - сказал Камалдинов.

По его мнению, показатели выявляемости ВИЧ-инфекции снизятся за период самоизоляции из-за того, что сейчас тестирование проводится только среди уязвимых групп. Как сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова, за первый квартал 2020 года в Новосибирской области выявлено 854 ВИЧ-инфицированных, в областном центре СПИД на учете состоит больше 24 тыс. пациентов.

"У нас отмечены по первому кварталу настоящего года положительные тенденции. Охват антиретровирусной терапией у нас достиг 78%, произошло увеличение охвата диспансерного наблюдения до 79% за аналогичный период. Ранняя диагностика ВИЧ составляет 78%, что является одним из показателей нашей работы, и все дети получают антиретровирусную терапию. Мы держим на особом контроле эту категорию пациентов", - пояснила Аксенова.