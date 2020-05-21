В Омской области снизили налоги для бизнеса, пострадавшего при пандемии коронавируса

ОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области приняло в четверг два законопроекта по снижению налогов на имущество и по упрощенной системе налогообложения (УСН) для пострадавшего от пандемии коронавируса бизнеса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Сегодня Законодательным собранием Омской области принят закон об установлении минимально возможных ставок по упрощенной системе налогообложения - 1% и 5%. <…> Также областным парламентом принят законопроект об установлении пониженной ставки по налогу на имущество на 2020 год в размере 1,1% для отдельных категорий налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экономики региона Анны Негодуйко, пониженную налоговую ставку по УСН получат компании, которые включены в список 38 пострадавших от пандемии видов экономической деятельности, если их доход упал на 30 и более процентов.

"По оценке, льготами по упрощенной системе налогообложения могут воспользоваться более 4 тыс. субъектов предпринимательства. Это часть обрабатывающих производств, гостиницы и общепит, сферы образования, здравоохранения, социальных, бытовых услуг, спорта и организации досуга <…>, строительства, предоставления в аренду нежилого имущества, ИТ-отрасль и ряд социально ориентированных направлений", - приводит слова замминистра пресс-служба.

Ранее омские власти приняли законы о снижении в 10 раз стоимости патента, об освобождении от транспортного налога организаций и предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, о снижении в 2 раза транспортного налога для предприятий аэропортной деятельности и дошкольных и общеобразовательных организаций. Действие налоговых льгот будет распространяться на весь 2020 год, объем поддержки - 1 млрд рублей. "Это первый пакет, дополнительно мы работаем над предложениями, которые сможем внести осенью. Мониторинг ситуации продолжим в течение весны и лета. В зависимости от изменения внешних условий внесем изменения в законы", - сказала Негодуйко.

По данным регионального Минздрава, в Омской области зафиксировано 764 случая заражения коронавирусом. 162 человек выздоровели, 17 пациентов умерли. В мире с начала пандемии заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.