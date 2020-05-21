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Пандемия коронавируса нового типа

В Омской области снизили налоги для бизнеса, пострадавшего при пандемии коронавируса

Льготами по упрощенной системе налогообложения смогут воспользоваться более 4 тыс. субъектов предпринимательства

ОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области приняло в четверг два законопроекта по снижению налогов на имущество и по упрощенной системе налогообложения (УСН) для пострадавшего от пандемии коронавируса бизнеса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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"Сегодня Законодательным собранием Омской области принят закон об установлении минимально возможных ставок по упрощенной системе налогообложения - 1% и 5%. <…> Также областным парламентом принят законопроект об установлении пониженной ставки по налогу на имущество на 2020 год в размере 1,1% для отдельных категорий налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экономики региона Анны Негодуйко, пониженную налоговую ставку по УСН получат компании, которые включены в список 38 пострадавших от пандемии видов экономической деятельности, если их доход упал на 30 и более процентов.

"По оценке, льготами по упрощенной системе налогообложения могут воспользоваться более 4 тыс. субъектов предпринимательства. Это часть обрабатывающих производств, гостиницы и общепит, сферы образования, здравоохранения, социальных, бытовых услуг, спорта и организации досуга <…>, строительства, предоставления в аренду нежилого имущества, ИТ-отрасль и ряд социально ориентированных направлений", - приводит слова замминистра пресс-служба.

Ранее омские власти приняли законы о снижении в 10 раз стоимости патента, об освобождении от транспортного налога организаций и предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, о снижении в 2 раза транспортного налога для предприятий аэропортной деятельности и дошкольных и общеобразовательных организаций. Действие налоговых льгот будет распространяться на весь 2020 год, объем поддержки - 1 млрд рублей. "Это первый пакет, дополнительно мы работаем над предложениями, которые сможем внести осенью. Мониторинг ситуации продолжим в течение весны и лета. В зависимости от изменения внешних условий внесем изменения в законы", - сказала Негодуйко.

По данным регионального Минздрава, в Омской области зафиксировано 764 случая заражения коронавирусом. 162 человек выздоровели, 17 пациентов умерли. В мире с начала пандемии заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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