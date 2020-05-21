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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом на Олимпиадинском ГОКе выросло до 1,2 тыс.

По состоянию на 19 мая вирус был подтвержден у 805 человек
Полевой мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом, развернутый военнослужащими ЦВО в поселке Еруда Министерство обороны РФ/ТАСС
Описание
Полевой мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом, развернутый военнослужащими ЦВО в поселке Еруда
© Министерство обороны РФ/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтверждена у 1 191 работника крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОКа (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По состоянию на вторник вирус был подтвержден у 805 человек. В настоящий момент трое вылечились, один умер. В вахтовом поселке Еруда развернут мобильный госпиталь, в район переброшены военные для борьбы с коронавирусом.

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"По состоянию на 21.05.2020 года на Олимпиадинском ГОК АО "Полюс Красноярск" при лабораторном обследовании более 5 тыс. работников зарегистрированы 1 191 случай <...> коронавирусной инфекцией. Более 90% составляют бессимптомные формы", - говорится в сообщении.

Для обеспечения карантина для работников компании развернут полевой обсервационный лагерь на 2 тыс. койко-мест. Проводится заключительная дезинфекция производственных помещений и мест проживания работников.

Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном, Титимухте и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. Предприятие продолжает свою работу.

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РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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