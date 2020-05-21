Источник: депутата Красноярского горсовета подозревают в коррупции

КРАСНОЯРСК, 21 мая. /ТАСС/. Депутат Красноярского городского совета Иван Азаренко подозревается в коррупции, в четверг в горсовете прошли обыски. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Есть такое [обыски]", - сказал источник, уточнив, что следственные мероприятия проводились у депутата Ивана Азаренко, которого подозревают в коррупции.

В управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии пока не комментируют данную информацию.

35-летний Азаренко избран в горсовет в 2018 году. Он представляет партию КПРФ и занимает должность заместителя председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.