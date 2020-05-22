Власти Кузбасса направят 1 млрд рублей на благоустройство горнолыжного курорта Шерегеш

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Власти Кузбасса планируют направить около 1 млрд рублей из бюджета на благоустройство сектора "А" популярного горнолыжного курорта Шерегеш в Таштагольском районе, чтобы создать современную инфраструктуру для круглогодичного отдыха. Проект благоустройства разработают с учетом пожеланий туристов и начнут реализовывать с 2021 года, сообщил ТАСС министр туризма и молодежной политики Кемеровской области Антон Пятовский.

"Мы ставим перед собой задачу развивать не только зимний туризм в Шерегеше, для этого занимаемся благоустройством сектора "А". Там не хватает пешеходных тропинок, малых архитектурных форм, террас, где можно было бы отдохнуть, это все необходимо и будет востребовано для круглогодичного отдыха. Мы организовали опрос и хотим спросить у гостей курорта, каким они хотят видеть Шерегеш, чтобы разработать проект благоустройства [с учетом их пожеланий]. На реализацию проекта со следующего года планируется направить около 1 млрд рублей", - сказал министр.

Сектор "А" в Шерегеше является самым популярным местом для отдыха туристов и его историческим центром, откуда началось развитие горнолыжного курорта. Здесь расположены гостиницы, кафе и рестораны, основные горнолыжные трассы и подъемники. Застройка этого района велась стихийно и хаотично, что не позволило выполнить комплексное благоустройство территории.

Сообщалось, что до 2025 года на развитие сектора "А" в рамках частно-государственного партнерства планируется направить 7,5 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей частных инвестиций. В Шерегеше будут построены новые канатные дороги и горнолыжная трасса, также планируется модернизация и строительство сетей водоснабжения и водоотведения, которые необходимы для развития курорта.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области и является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек. На территории курорта расположено 69 гостиниц, 25 горнолыжных трасс общей протяженностью около 45 км и 16 подъемников. Власти Кузбасса рассчитывают, что к 2025 году поток туристов в Горную Шорию увеличится до 2,2 млн человек в год.