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Жителя Кузбасса приговорили к четырем годам колонии за избиение сына

По данным следствия, мужчина также приковывал ребенка металлической цепью к кровати

ТАСС, 22 мая. Кемеровский районный суд приговорил мужчину, регулярно избивавшего своего сына, к четырем годам колонии. Об этом сообщается в пятницу на сайте суда.

"Кемеровским районным судом Кемеровской области постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Кемеровского муниципального округа, истязавшего своего сына. <...> Суд назначил наказание в виде 4 лет <...> исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что подсудимый длительное время избивал ребенка 2015 года рождения, а также приковывал его металлической цепью к кровати. Приговор в законную силу не вступил.

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