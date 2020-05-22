Жителя Кузбасса приговорили к четырем годам колонии за избиение сына

ТАСС, 22 мая. Кемеровский районный суд приговорил мужчину, регулярно избивавшего своего сына, к четырем годам колонии. Об этом сообщается в пятницу на сайте суда.

"Кемеровским районным судом Кемеровской области постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Кемеровского муниципального округа, истязавшего своего сына. <...> Суд назначил наказание в виде 4 лет <...> исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что подсудимый длительное время избивал ребенка 2015 года рождения, а также приковывал его металлической цепью к кровати. Приговор в законную силу не вступил.