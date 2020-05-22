В очаги заболевания вахтовиков COVID-19 в Приангарье направили дополнительные медбригады

"[В Усть-Куте и Бодайбо] работают большие группы специалистов, выехали туда эпидемиологи, инфекционисты, дополнительно направлен штат средних медицинских работников как для забора биоматериала для дополнительного тестирования, чтобы всю картину получить, так и для лечения", - сказала Вобликова.

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области направили в города Усть-Кут и Бодайбо, где выявлено более 260 зараженных новым коронавирусом вахтовиков, дополнительные силы для оказания медицинской помощи. Об этом в пятницу сообщила журналистам исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства Валентина Вобликова.

Она сообщила, что в Бодайбо под госпиталь перепрофилировали одну из школ, там находятся только те пациенты, у которых нет симптомов заражения. Остальные заразившиеся находятся в инфекционных госпиталях в Братске и Усть-Куте.

"Все изолированы от своего основного окружения, все получают лечение. В Усть-Куте развернуты дополнительные койки на базе бывшей больницы водников, кроме этого, на базе санатория "Усть-Кут" разворачиваем госпиталь. [Частные] компании пошли нам навстречу, и уже принято решения о строительстве [за счет инвесторов] госпиталей в Усть-Куте и Бодайбо", - сообщила Вобликова.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, на пятницу в Иркутской области подтверждено 958 случаев заражения новым коронавирусом, прирост за сутки составил 95 человек. За время эпидемии 203 человека выздоровели, восемь умерли. Среди зараженных выявлено 298 вахтовиков, больше всего в Усть-Куте и Бодайбо - 203 и 63 соответственно. В Усть-Куте это сотрудники подрядной организации, приехавшие работать на объектах Иркутской нефтяной компании, в Бодайбо - работники золотодобывающих предприятий.