МЧС проведет проверку по факту видео, где новосибирские пожарные стригут траву ножницами

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Новосибирской области проведет служебную проверку в отношении сотрудников пожарной части Каргатского района, которые стригли траву канцелярскими ножницами на постановочном видео, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники ПСЧ-57 в Каргатском районе Новосибирской области подстригают траву канцелярскими ножницами. Снимающий видео сотрудник заявлял, что в части нет ни бензинового триммера, ни косы.

"По факту появления в интернете видео, где пожарные Новосибирской области стригут газон ножницами, пресс-служба ГУ МЧС России отмечает, что данное видео является постановочным. По данному факту организована служебная проверка в отношении действий сотрудников отделения пожарно-спасательной части № 57 города Каргата, которые во время уборки подведомственной территории стригли газон ножницами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проверки будет уточнено, было ли данное действие согласовано с руководством части. В отношении работников же будут применены меры дисциплинарного взыскания. Он добавил, что все подразделения МЧС региона обеспечены техникой и оборудованием, в том числе для уборки территории.