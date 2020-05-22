Власти Новосибирской области объяснили районным медикам отсутствие доплат

СК по Новосибирской области ранее инициировал проверку по факт видеообращения, которое записали работники скорой помощи в Ордынском районе. В нем медики жаловались на отсутствие дополнительных выплат, которые положены им за работу с больными коронавирусом.

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники скорой помощи Ордынской ЦРБ в Новосибирской области, которые пожаловались на отсутствие дополнительных выплат за работу с коронавирусом, не получили этих выплат за апрель, поскольку тогда в районе не было выявлено случаев заражения. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В Министерство здравоохранения Новосибирской области по поводу начисления компенсационных выплат за работу с пациентами с коронавирусом обратились 12 сотрудников станции скорой помощи Ордынской ЦРБ. Была проведена проверка по каждому обращению. В апреле в Ордынском районе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Соответственно, начислить сотрудникам скорой помощи выплаты за апрель в полном объеме, согласно постановлению правительства РФ от 12 апреля 2020 года №484, невозможно", - говорится в сообщении.

Всем пожаловавшимся сотрудникам дали письменный ответ. Главный врач Ордынской ЦРБ встречался с коллективом и разъяснял порядок начисления компенсаций. Вместе с тем, в мае в районе было зафиксировано два случая COVID-19. За работу с этими пациентами ордынские медики получат допвыплаты, заверили в пресс-службе.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента РФ Владимира Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.