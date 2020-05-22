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Суд не стал арестовывать депутата горсовета Красноярска, подозреваемого в коррупции

Ивану Азаренко избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий - не покидать Красноярск, не общаться со свидетелями

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска отказал в аресте депутата местного городского совета Ивана Азаренко, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

"Отказать в аресте. Избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий: не покидать Красноярск, не общаться со свидетелями", - сказал представитель суда, не уточнив, на какой период времени избрана такая мера пресечения.

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Азаренко подозревают в посредничестве во взятке по уголовному делу заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело за получение взяток.

По данным управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, Азаренко и еще два человека передали три миллиона рублей от представителя фирмы "Крона". Деньги предназначались за обеспечение победы фирмы в аукционе на получение в аренду пяти нежилых зданий в Красноярске.

Азаренко 35 лет, он был избран в горсовет в 2018 году. Он представляет КПРФ и занимает должность заместителя председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

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