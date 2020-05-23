Вывозной рейс из Малайзии доставил российских туристов в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия" с 326 российскими туристами, вылетевший по маршруту Куала-Лумпур - Пномпень - Новосибирск - Москва, совершил промежуточную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. Оставшихся пассажиров борт доставит в Москву.

Самолет вылетел из Куала-Лумпур в 23:00 местного времени (18:00 мск). Далее борт с оставшимися российскими туристами отправится в Москву.

Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов из-за границы до 25 мая. Всего запланировано 18 вывозных рейсов. Раннее 22 мая самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" привез из Киргизии 192 российских туриста, 23 мая в Новосибирске также ожидается вывозной рейс из Узбекистана.

С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия из-за пандемии нового коронавируса полностью остановила международное пассажирское авиасообщение. В связи с этим для желающих вернуться на родину граждан РФ, находящихся за границей, организуют вывозные рейсы.