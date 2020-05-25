Противопожарный режим в Хакасии продлили до 31 мая

ТАСС, 25 мая. Власти Хакасии продлили особый противопожарный режим в республике до 31 мая. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Режим, введенный 24 марта, действовал до 24 апреля, затем власти региона несколько раз его продлевали.

"Особый противопожарный режим будет действовать на всей территории Хакасии до лета. Постановлением республиканского правительства установлен новый срок - по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, в республике из-за аномально жаркой погоды сохраняется высокий класс пожарной опасности.

На период действия режима запрещено разведение костров на территории сельских поселений, садоводств, землях сельхозназначения, предприятий и организаций, также запрещено сжигать мусор на территории населенных пунктов. Во время сухой и ветреной погоды запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников и искрогасителей. За нарушение этих требований гражданам может грозить штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 500 тыс. рублей.

В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 погибли. Общая сумма ущерба превысила 7 млрд рублей.