В Новосибирске составили административные протоколы на рок-группу, выступавшую на улице

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции составили административные протоколы на участников новосибирской рок-группы "Рви Меха - Оркестр!", выступавших с концертом в центре Новосибирска во время режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"24 мая около 20:00 (16:00 мск) в отдел полиции № 1 поступило сообщение о том, что у дома по улице Ленина группа граждан расставляет музыкальные инструменты и планирует организовать выступление. Сотрудники полиции установили, что четверо участников новосибирской музыкальной группы намеревались выступить с концертом для горожан. Данные граждане были доставлены в отдел полиции, где в отношении их были составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП", - сказала собеседница агентства.