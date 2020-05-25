В Новосибирске составили административные протоколы на рок-группу, выступавшую на улице

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции составили административные протоколы на участников новосибирской рок-группы "Рви Меха - Оркестр!", выступавших с концертом в центре Новосибирска во время режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
"24 мая около 20:00 (16:00 мск) в отдел полиции № 1 поступило сообщение о том, что у дома по улице Ленина группа граждан расставляет музыкальные инструменты и планирует организовать выступление. Сотрудники полиции установили, что четверо участников новосибирской музыкальной группы намеревались выступить с концертом для горожан. Данные граждане были доставлены в отдел полиции, где в отношении их были составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП", - сказала собеседница агентства.
Как сообщил ТАСС лидер группы Александр Петенев, музыканты осознают всю глубину ответственности и не преследовали негативных целей. По его словам, музыканты хотели создать людям праздник в условиях самоизоляции, соблюдая все меры предосторожности. "Когда начинали играть, к нам подходил один сотрудник, мы готовы были уйти, но он не настаивал. Чуть позже приехал уже автомобиль, видимо, кто-то позвонил и пожаловался", - сказал Петенев.
В ночь на воскресенье в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке, некоторые из них забираются на автомобили. Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку, в течение дня нашли и оштрафовали организаторов праздника. Следственное управление СК РФ по региону также инициировало проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.