Сильная гроза повалила деревья и оборвала провода в Томске

ТОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Сильная гроза с ветром до 20 м/с прошла в Томской области во вторник. В Томске стихийное бедствие повалило деревья и оборвало провода электросетей, сообщили ТАСС городские службы и синоптики.

По прогнозам Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на смену аномально жаркой погоде, наблюдавшейся в СФО на протяжении более 40 дней, в Западную Сибирь в конце мая должны прийти заморозки, а ряде регионов ожидаются сильные дожди с грозами, 26 и 27 мая возможен град. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

"Ночью гроза была на севере Томской области в Новом Васюгане, там было до 25 метров в секунду. Говорят, там даже теплицы летали. В Томске утром были зафиксированы порывы ветра порядка 19 метров в секунду и ливневые осадки", - сообщила ТАСС начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В социальных сетях жители Томска сообщали, что утренняя гроза срывала покрытие с крыш, а также повалила деревья по всему городу, начиная от спальных районов, и заканчивая территорией рощи Томского государственного университета в центре города. Под порывами ветра деревья и ветки падали на линии электропередачи.

"(В Советском районе на окраине Томска) на улице Трамвайной, 1, на сети наружного освещения упали деревья. На пересечении переулка Мирный и Льва Толстого (в частном секторе) деревья повредили электрические сети, без света остался ряд домов в частном секторе", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Горсети", отвечающей за электроснабжение жителей Томска, не уточнив числа отключенных потребителей.

До прихода в Сибирь ураган прошел на Урале - в Свердловской области 25 мая шквалистый ветер, порывы которого достигали до 28 метров в секунду, стал причиной гибели четырех человек, оставил без электроснабжения более 135 тысяч жителей региона, повалил деревья, унес со стройплощадок материалы и опрокинул рекламные конструкции.