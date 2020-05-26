В Красноярском крае выплатят более 14 млн рублей попавшим в трудную жизненную ситуацию

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Красноярского края выплатят более 14 млн рублей материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник по видеосвязи в пресс-центре ТАСС заместитель министра социальной политики Красноярского края Денис Богданов.
"За прошедший период мая этого года за оказанием такой адресной помощи обратились более 2,3 тыс. человек. Соответственно, общая сумма на которую будет оказана материальная помощь, - более 14 млн рублей", - сказал Богданов.
Людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, в регионе предусмотрена единовременная адресная материальная помощь. Размер таких выплат индивидуален, ранее он не превышал 10 тыс. рублей на человека для Красноярска и центральной группы районов края, 15 тыс. рублей - для Норильска. В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации размер максимальной выплаты в краевом центре увеличен до 14,6 тыс. рублей, в Норильске - до 19,4 тыс. рублей.
Изменения вступили в силу в мае и продлятся до 30 июня. Чтобы получить адресную материальную помощь, необходимо обратиться через портал госуслуг, многофункциональные центры или территориальные отделения соцзащиты.
По данным на утро 26 мая, в Красноярском крае выявлены 3,41 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 710 человек выздоровели, 28 умерли.