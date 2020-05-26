В Красноярском крае выплатят более 14 млн рублей попавшим в трудную жизненную ситуацию

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Красноярского края выплатят более 14 млн рублей материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник по видеосвязи в пресс-центре ТАСС заместитель министра социальной политики Красноярского края Денис Богданов.

"За прошедший период мая этого года за оказанием такой адресной помощи обратились более 2,3 тыс. человек. Соответственно, общая сумма на которую будет оказана материальная помощь, - более 14 млн рублей", - сказал Богданов.