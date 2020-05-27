В интернате для престарелых на Алтае выявили шесть случаев коронавируса

По последним данным оперативного штаба края, на 26 мая общее число выявленных случаев коронавируса в регионе - 1485, в том числе 166 детей до 17 лет включительно.

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Случаи коронавирусной инфекции выявлены в специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в г. Рубцовске Алтайского края - вирус подтвержден у шести человек (сотрудники и пациент). Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Среди инфицированных - пять сотрудников интерната и один проживающий в Рубцовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов. По данным Министерства социальной защиты Алтайского края, учреждение работает в режиме самоизоляции с 27 апреля 2020 года. Сотрудники дома-интерната обеспечивают работу учреждения посменно, со сдачей анализов перед каждой сменой", - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы правительства края, к работе в первой смене после тестирования приступили 48 сотрудников. Через неделю после завершения смены у одного из сотрудников появились симптомы заболевания, он был доставлен в лечебное учреждение - анализ на коронавирус дал положительный результат. В двадцатых числах мая проведено тестирование всех проживающих и сотрудников интерната, в том числе контактных лиц первой смены. Было выявлено заболевание еще у четырех сотрудников, которые с 12 мая находились дома и не имели контакта с проживающими в интернате.

У проживающих выявлен один случай заболевания, человек госпитализирован, определен круг его контактов. Все контактные лица взяты под контроль. В учреждении проводятся усиленные противоэпидемические меры. Симптомов заболевания у проживающих нет. Ситуация, как отмечают в пресс-службе правительства края, находится на контроле Министерства социальной защиты Алтайского края и эпидемиологов.