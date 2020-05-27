Пассажиропоток аэропорта Барнаул в апреле упал на 80%

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Количество пассажиров, прилетевших в аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова в Алтайском крае, снизилось за апрель на 80% - до чуть более 4 тыс. человек в связи с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. Эксплуатант аэропорта - "Авиапредприятие "Алтай" работает в режиме жесткой экономии, сообщил журналистам в среду министр транспорта региона Александр Дементьев.

"Ситуация в аэропорту тяжелая - из 90 рейсов на Москву, предусмотренных в апреле, выполнено всего 30, из планируемых 90 в мае планируется выполнить всего 36. Пассажиропоток сократился более чем на 80%: в апреле прошлого года было более 32 тыс. человек, в этом году чуть более 4 тыс. человек. Авиапредприятие "Алтай" работает в режиме жесткой экономии, там разрабатываются мероприятия по сокращению затрат, чтобы предприятие работало в штатном режиме, поскольку это объект повышенной опасности, там соблюдают все требования [безопасности]", - сказал Дементьев.

Он отметил, что финансовый показатель у аэропорта в 2020 году будет хуже, чем в 2019. Власти региона будут рассматривать варианты помощи предприятию. Федеральные меры разрабатываются для поддержки авиапредприятий, которые обслуживают более миллиона пассажиров, аэропорт Барнаул туда не входит - у него показатель более 500 тыс. человек. Дементьев пояснил, что холдинг "Новапорт" - второй, помимо правительства региона, собственник "Авиапредприятия "Алтай" - не отказывается от планов по строительству нового терминала и приобретения дополнительных акций организации.

"По аэропорту мы ведем с нашими партнерами переговоры - то, что планом было предусмотрено, [они выполняют]. <...> Мы также продолжаем плановую работу, которая была предусмотрена по подготовке оценки акций, по проведению дальнейшей работы - <...> изменений в сроках на данный момент нет", - отметил Дементьев.

Новый терминал необходим аэропорту Барнаула - нынешний при росте пассажиропотока за последние 10 лет в два раза - до 530 тыс. человек, стал неудобен. Было решено, что имеющееся здание целесообразно реконструировать под международный терминал, а рядом построить пристройку стоимостью около 3 млрд рублей. Сдать новый терминал планируется весной 2023 года.

Собственники "Авиапредприятия "Алтай", в структуру которого входит комплекс аэропорта, - администрация Алтайского края с 52% акций и компания "Новапорт" с 48%. Ранее Дементьев сообщал, что принимается решение об увеличении уставного капитала аэропорта путем допэмиссии 352 тыс. 106 акций, "Новапорт Холдинг" выкупает эти акции по рыночной стоимости. Количество ценных бумаг, которое было у Алтайского края - 169 тыс. 533 акции - останется неизменным, но общая доля в уставном капитале будет равна 25% плюс одна акция, так называемый блокирующий пакет, у "Новапорта" будет 75% минус одна акция.