Участника ночной вечеринки в новосибирском парке оштрафовали на тысячу рублей

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал на тысячу рублей за отсутствие гигиенической маски участника проведенной во время пандемии коронавируса вечеринки, собравшей десятки человек в парке "Бугринская роща" в ночь на 24 мая, говорится в сообщении на сайте суда.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении жителя города Юровского. "С учётом личности виновного, обстоятельств дела суд назначил Юровскому наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей", - говорится в сообщении.