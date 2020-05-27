Участника ночной вечеринки в новосибирском парке оштрафовали на тысячу рублей

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал на тысячу рублей за отсутствие гигиенической маски участника проведенной во время пандемии коронавируса вечеринки, собравшей десятки человек в парке "Бугринская роща" в ночь на 24 мая, говорится в сообщении на сайте суда.
Суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении жителя города Юровского. "С учётом личности виновного, обстоятельств дела суд назначил Юровскому наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей", - говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина в центре города, а также у Бугринского моста в крупном городском парке "Бугринская роща". На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке, некоторые из них забираются на автомобили. Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку по факту вечеринки в центре города и в течение дня нашли организаторов праздника, которым был назначен административный штраф. Проверку по факту обеих вечеринок по указанию главы СК Александра Бастрыкина начали также сотрудники Следственного комитета.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 345 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.