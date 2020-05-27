Эксперты предупреждают о риске развития теневого турбизнеса на Байкале из-за пандемии

"Тут экономический фактор имеет значение. Сейчас у людей более тяжелое положение финансовое, будут где-то и "латентные" турбазы процветать, где-то дикий туризм будет. Мы ожидаем, что в этом году будет всплеск туризма на Байкале, в том числе "латентного", - сообщила ТАСС старший помощник байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

С позицией прокуратуры согласны представители туротрасли, которые поясняют, что к уходу бизнеса в тень или намерению не выходить из теневого сектора приведет падение доходов компаний, а также высокая конкуренция со стороны китайских гостиниц. В последние годы они в большом количестве появились на берегах озера из-за высокого интереса граждан КНР к отдыху на Байкале. "Ни для кого не секрет, что много средств размещения [на Байкале во время пандемии] нелегально работает. Часть [легального] рынка, посмотрев на это, может пойти в тень. Китайские гостиницы выживут. У них больше возможностей, потому что [финансовая] подпитка идет с родины", - сказал председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

Генеральный директор транспортно-туристической компании "Вездеход" Константин Мамаджанов в беседе с ТАСС отметил, что китайские гостиницы смогут предложить туристам более низкие цены, так как у них больше возможностей для маневра.

"Темп наращивания денег при новом витке развития туризма после остановки у китайцев, конечно, будет выше. У них и денег больше, и они быстрее будут денежный маховик раскручивать. Соответственно, ввод после остановки гостиницы, если она полностью или частично принадлежит китайцу, будет происходить быстрее. Я думаю, что если спрос на Байкал будет достаточно серьезный, то гостиницы с полным или частичным участием китайского капитала окажутся в более выигрышном положении", - сказал Мамаджанов.

По данным агентства по туризму Иркутской области, в 2019 году регион посетили почти 368 тыс. иностранных путешественников, большинство из них - граждане Китая. Озеро Байкал - главное туристическое направление в регионе. В последние годы среди туристов из КНР приобретает популярность зимний отдых на берегах озера.

Падение турпотока

В Иркутской области пока не определены даты, когда турбазы на Байкале смогут официально открыться. По словам Вадима Копылова, местный турбизнес рассчитывает, что это произойдет в июле, но заявки туристов на размещения пока рассматриваются очень осторожно, конкретных обязательств турбазы брать на себя не рискуют.

Как сообщал ТАСС, власти Иркутской области ожидают, что туристический поток в регионе в 2020 году в связи с пандемией коронавируса будет ниже прошлогоднего примерно на 30%, если авиасообщение между Россией и другими странами возобновится к августу, и на 46%, если оно не возобновится до конца лета. Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева в конце апреля сообщала ТАСС, что летом - в пик сезона - турпоток на озеро Байкал в Иркутской области при оптимистичном сценарии может быть на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета. По ее словам, доходы местного турбизнеса из-за введенных ограничений упали почти на 90%.

Деятельность турбаз на побережье озера Байкал в Иркутской области из-за коронавируса приостановлена с 31 марта до 1 июня, однако при ухудшении эпидемиологической обстановки запрет на их работу может быть продлен. Власти региона планируют разрешить работу турбаз на третьем этапе выхода из режима ограничений, однако пока затрудняются назвать конкретные даты, когда этот этап может начаться.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на среду, в Иркутской области подтверждено 1 тыс. 438 случаев заражения, прирост за сутки составил 62 человека. За время пандемии 276 человек выздоровело, десять умерло. Среди зараженных выявлено 565 вахтовых рабочих.