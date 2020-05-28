В Красноярске задержали наркоторговцев, у которых изъяли более 1 кг героина

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. В Красноярске задержали пятерых торговцев наркотиками, изъято более 1 кг героина. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

"В ходе длительной разработки установлены и задержаны участники группы, состоящей из пяти человек: двух женщин 1986 и 1990 г. р. и трех мужчин 1992, 1981, 1994 г. р., проживающих в арендованных квартирах краевого центра и осуществлявших сбыт наркотического средства - героина - бесконтактным способом посредством закладок <...>. Всего было изъято более 1 кг героина на сумму свыше 3 млн рублей", - сообщили в краевом главке МВД.

Двое мужчин были задержаны в момент закладки доз наркотиков в тайники. Задержанные женщины фасовали героин в свертки по одному грамму и размещали их оптовые партии для розничных закладчиков. На одной из арендованных квартиры было изъято 175 свертков уже приготовленных для реализации, и свыше 1 кг наркотиков, приготовленного для дальнейшей фасовки.

Еще один мужчина, уроженец Таджикистана, осуществлял функцию координатора группы и вел подбор закладчиков. По данным полиции, он познакомился с одной из девушек, научил ее фасовать героин, делать закладки. Та привлекла к этой деятельности подругу. При этом мужчина старался быть в стороне, давая только указания и контролируя работу, отметили в полиции.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Для них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.