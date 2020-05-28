Томские вузы договорились не повышать плату за обучение в 2020 году

13 мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что Минобрнауки рекомендовало университетам не поднимать стоимость обучения выше уровня 2019 года. По его словам, это наиболее рациональное решение, которое позволяет защитить интересы всех сторон образовательного процесса.

ТОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Университеты Томска, который носит статус студенческой столицы Сибири, приняли консолидированное решение не повышать плату за обучение в 2020-2021 годах, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе консорциума ректоров томских вузов.

"Сегодня на заседании совета консорциума ректоры вузов Томска приняли консолидированное решение оставить цены за обучение на уровне прошлого года, не поднимая в том числе и на размер инфляции. Оплата обучения для первокурсников будет такая же, как у первокурсников прошлого года. Соответствующие приказы будут изданы во всех университетах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, данная мера призвана поддержать студентов, потерявших источники дохода из-за пандемии, и будет выгодна как для самих обучающихся, так и для преподавателей и университетов. Также студенты, оставшиеся без подработки, смогут найти себе новую на межвузовской бирже вакансий UNIPROFI, выполняя работу по специальности на вузы и их промпартнеров.

Каждый восьмой житель города является студентом. В городе находятся Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Будучи участником национального проекта "Образование", Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "Большой университет", для студентов к 2024 году планируют построить кампус на 20 тысяч мест за 20 млрд рублей. В объединенных университетах Томска к 2035 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.