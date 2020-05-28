Военные остановили распространение лесного пожара в Хакасии

ТАСС, 28 мая. Военнослужащие Центрального военного округа проложили 100 тыс. кв м минерализованных полос в Горячегорском лесничестве в Хакасии, что позволило остановить распространение природного пожара. Об этом сообщила в четверг пресс-служба округа.

В Орджоникидзевском районе республики действует пожар площадью более 500 га.

"Сводные расчеты на бульдозерах Б-170 за четверо суток создали полосу длиной 20 км и шириной 5 м, что остановило очаги верхового пожара. На сегодняшний день задача выполнена и личный состав возвращается в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сводный отряд, в состав которого входят тяжелые бульдозеры на тягачах, прибыл из Абакана в поселок Сарала. Колонна преодолела более 330 километров до пункта назначения. Решение об оказании помощи республике принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения властей региона.