Арендатор площадки в Новосибирске, где прошла уличная вечеринка, нарушал договор аренды

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Арендатор участка гостиницы в центре Новосибирска, где в выходные прошла молодежная вечеринка с массовым скоплением людей, использовал прилегающую территорию не по назначению, на ней должны были проводиться работы по реконструкции. Мэрия Новосибирска потребовала от арендатора разобрать специально оборудованные зоны для распития спиртных напитков, ставшие местом притяжения горожан, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии в четверг.
В минувшие выходные в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина в центре города. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал сотрудников полиции жестче и оперативнее реагировать на проведение незаконных уличных вечеринок в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В мэрии Новосибирска горожан попросили сообщать о подготовке событий, где планируется массовое присутствие людей.
"Используемая для размещения зон потребления, скамеек, а также нестационарных торговых объектов площадка предоставлена мэрией города по договору аренды земельного участка ООО "Центральная Альфа" для проведения работ по реконструкции здания гостиницы "Центральная". Таким образом, в настоящее время данный земельный участок используется с нарушением договора аренды", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в пресс-службе, во дворе гостиницы "Центральная" работает семь кафе, реализующих алкогольную продукцию на вынос, вопреки требованиям законодательства. Рядом с заведениями были организованы специальные зоны для потребления напитков, которые по информации муниципалитета, и стали местом притяжения горожан в выходные. Муниципалитет направил в адрес арендатора уведомление о возможности досудебного устранении нарушений, связанных с использованием территории. Срок исполнения требований составляет три дня.
После майских праздников губернатор Новосибирской области объявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до особого распоряжения. Однако в регионе начали действовать послабления режима, в частности, были разрешены занятия спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер социальной дистанции, а также прогулки, посещения кладбищ и продовольственных рынков. С середины мая в Новосибирской области возобновили поездки пригородные автобусы.
По данным оперативного штаба, на утро 28 мая в Новосибирской области за сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 53 пациента выписаны.