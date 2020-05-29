Инвестиции в основной капитал в Республике Алтай за год выросли на 34%

ТАСС, 29 мая. Объем инвестиций в основной капитал в Республике Алтай по итогам 2019 года вырос на 34% по сравнению с 2018 годом - до 21,6 млрд рублей. Об этом во время отчета о результатах деятельности правительства региона за 2019 год на сессии госсобрания региона - Эл Курултай в пятницу сообщил глава республики Олег Хорохордин.

"По итогам года объем инвестиций в основной капитал составил 21,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 34% превышает уровень 2018 года. Увеличился объем частных капиталовложений за счет реализации таких инвестпроектов, как строительство солнечных электростанций, инфраструктуры природно-оздоровительных комплексов, инфраструктуры горнолыжных комплексов", - сказал Хорохордин.

По данным пресс-службы правительства региона, в частности, строительство солнечных генераций в республике вела компания "Хевел" - объем инвестиций составил 5,4 млрд рублей, природно-оздоровительная инфраструктура создавалась при туркомплексе "Алтай-Резорт" - объем инвестиций 1,2 млрд рублей, в инфраструктуру горнолыжного комплекса "Манжерок" было направлено 1,4 млрд рублей. Также учитываются и бюджетные инвестиции, в первую очередь - на реализацию нацпроектов.

По словам Хорохордина, продукцию сельского хозяйства произвели в регионе в 2019 году на 12,4 млрд рублей - рост составил 0,5% к уровню 2018 года. Валовый региональный продукт, по прогнозной оценке, в 2019 году составил 53,5 млрд рублей, увеличившись к уровню 2018 года на 2%. При этом в некоторых отраслях наблюдается падение - так, индекс промпроизводства составил 90,4% к 2018 года. Это произошло из-за сокращения объемов добычи руд цветных металлов на ООО "Рудник Веселый" - истощилась минерально-сырьевая базы, упало производство пищевой продукции у ряда производителей - снизились объемы переработки мяса в двух филиалах ООО "Сибирская продовольственная компания", упало производства сыра ООО "Майма-Молоко".

Также в регионе в 2019 году было введено более 99 тыс. квадратных метров жилья, что составило 91,5% к 2018 году - снизились объемы строительства частного жилья. В общей сложности объемы строительных работ составили 8,5 млрд рублей - это 81,4% к уровню 2018 года. Помимо сокращения строительства жилья, снизились и объемы работ по реконструкции федерального Чуйского тракта.

Республика Алтай - отдаленный горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. граждан проживают в единственном городе региона Горно-Алтайске, около 70% - в сельской местности. Основные направления в экономике региона - сельское хозяйство и туризм.