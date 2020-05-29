Хуснуллин осмотрит ход восстановительных работ после паводков в Иркутской области

ТАСС, 29 мая. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения 2019 года в Иркутской области, прибыл в регион, чтобы осмотреть ход восстановительных работ. Об этом он сообщил на своей странице Instagram.
"Всем привет из Тулуна! Проведу в Иркутской области 2 дня и осмотрю ход восстановления пострадавшего от паводка региона", - написал Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин, проводя 26 мая совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах, выразил сомнение по поводу темпа восстановительных работ в Иркутской области. Он отметил, что "там далеко еще не все сделано", поэтому данный вопрос в ближайшее время будет вновь рассматриваться, чтобы при необходимости можно было предпринять дополнительные меры.
Ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пригласил вице-премьера Марата Хуснуллина лично оценить ход восстановления региона от паводков.
Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. Больше других пострадал город Тулун. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.