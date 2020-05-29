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Паводок в Иркутской области

Хуснуллин осмотрит ход восстановительных работ после паводков в Иркутской области

Вице-премьер РФ сообщил, что проведет в регионе два дня

ТАСС, 29 мая. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения 2019 года в Иркутской области, прибыл в регион, чтобы осмотреть ход восстановительных работ. Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

"Всем привет из Тулуна! Проведу в Иркутской области 2 дня и осмотрю ход восстановления пострадавшего от паводка региона", - написал Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин, проводя 26 мая совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах, выразил сомнение по поводу темпа восстановительных работ в Иркутской области. Он отметил, что "там далеко еще не все сделано", поэтому данный вопрос в ближайшее время будет вновь рассматриваться, чтобы при необходимости можно было предпринять дополнительные меры.

Ранее врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пригласил вице-премьера Марата Хуснуллина лично оценить ход восстановления региона от паводков.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. Больше других пострадал город Тулун. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.

Теги
РоссияИркутская областьХуснуллин, Марат ШакирзяновичПаводок в Иркутской области
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