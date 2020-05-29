Хуснуллин осмотрит ход восстановительных работ после паводков в Иркутской области

ТАСС, 29 мая. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения 2019 года в Иркутской области, прибыл в регион, чтобы осмотреть ход восстановительных работ. Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

"Всем привет из Тулуна! Проведу в Иркутской области 2 дня и осмотрю ход восстановления пострадавшего от паводка региона", - написал Хуснуллин.