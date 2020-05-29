Хуснуллин: над восстановлением в зоне паводка в Приангарье нужно работать круглосуточно

ТАСС, 29 мая. Организация работ по восстановлению пострадавших летом 2019 года районов Иркутской области должна быть круглосуточной, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе визита в Тулун.

"Объекты, которые при прошлом моем посещении в марте не строились, сегодня возводятся полным ходом. Работа организована неплохо, но ее еще очень много. Проблема одна - сжатые сроки. Здесь короткое лето, поэтому организационная работа должна вестись в круглосуточном режиме", - цитирует Хуснуллина пресс-служба вице-премьера.

В Тулуне он посетил строительные площадки в микрокрайоне Угольщиков, где возводят 13 объектов, самый крупный из них - школа на 1 тыс. 275 мест. Хуснуллин отметил, что график работ соблюдается, и "к 1 сентября школу реально сдать". Также в 2020 году введут в эксплуатацию инфекционное отделение на 28 коек в Тулунской городской больнице. На соседней стройплощадке готовы три трехэтажных дома на 66 квартир для людей, потерявших жилье во время наводнения. Осталось завершить благоустройство, эта работа должна быть сделана в июле.

Начата подготовка площадки для строительства шести восьмиэтажных домов на 496 квартир. Сдать дома в эксплуатацию планируется к концу года. В 2021 году в микрорайоне Угольщиков построят детский сад на 140 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной.

Вице-премьер отметил, что нужно активизировать работу по благоустройству придомовых территорий и общественных пространств, ремонту дорог.

Темпы ускорят

Президент России Владимир Путин, проводя 26 мая совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах, выразил сомнение по поводу темпа восстановительных работ в Иркутской области. Он отметил, что "там далеко еще не все сделано", поэтому данный вопрос в ближайшее время будет вновь рассматриваться, чтобы при необходимости предпринять дополнительные меры.

Правительство Иркутской области в четверг, 28 мая заявило, что темпы восстановительных работ в зоне паводка будут ускорены, корректируются графики, чтобы сократить отставание. В 2020 году для пострадавших от наводнения граждан построят 251 индивидуальный дом и 592 квартиры в многоэтажных домах. Ведется проектирование еще 64 индивидуальных домов, 24 двухквартирных дуплексов, а также десяти многоэтажек. В зоне прошлогоднего наводнения приведено в порядок почти 80% региональных дорог, более 35% дорог местного значения, 19 мостов, идет берегоукрепление, строительство и ремонт социальных объектов, в июне начнется строительство дамб в городах Тулуне и Нижнеудинске.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.