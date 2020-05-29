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Паводок в Иркутской области

Хуснуллин: над восстановлением в зоне паводка в Приангарье нужно работать круглосуточно

Вице-премьер отметил, что сжатые сроки обусловлены коротким летом в регионе

ТАСС, 29 мая. Организация работ по восстановлению пострадавших летом 2019 года районов Иркутской области должна быть круглосуточной, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе визита в Тулун.

"Объекты, которые при прошлом моем посещении в марте не строились, сегодня возводятся полным ходом. Работа организована неплохо, но ее еще очень много. Проблема одна - сжатые сроки. Здесь короткое лето, поэтому организационная работа должна вестись в круглосуточном режиме", - цитирует Хуснуллина пресс-служба вице-премьера.

В Тулуне он посетил строительные площадки в микрокрайоне Угольщиков, где возводят 13 объектов, самый крупный из них - школа на 1 тыс. 275 мест. Хуснуллин отметил, что график работ соблюдается, и "к 1 сентября школу реально сдать". Также в 2020 году введут в эксплуатацию инфекционное отделение на 28 коек в Тулунской городской больнице. На соседней стройплощадке готовы три трехэтажных дома на 66 квартир для людей, потерявших жилье во время наводнения. Осталось завершить благоустройство, эта работа должна быть сделана в июле.

Начата подготовка площадки для строительства шести восьмиэтажных домов на 496 квартир. Сдать дома в эксплуатацию планируется к концу года. В 2021 году в микрорайоне Угольщиков построят детский сад на 140 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной.

Вице-премьер отметил, что нужно активизировать работу по благоустройству придомовых территорий и общественных пространств, ремонту дорог.

Темпы ускорят

Президент России Владимир Путин, проводя 26 мая совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах, выразил сомнение по поводу темпа восстановительных работ в Иркутской области. Он отметил, что "там далеко еще не все сделано", поэтому данный вопрос в ближайшее время будет вновь рассматриваться, чтобы при необходимости предпринять дополнительные меры.

Правительство Иркутской области в четверг, 28 мая заявило, что темпы восстановительных работ в зоне паводка будут ускорены, корректируются графики, чтобы сократить отставание. В 2020 году для пострадавших от наводнения граждан построят 251 индивидуальный дом и 592 квартиры в многоэтажных домах. Ведется проектирование еще 64 индивидуальных домов, 24 двухквартирных дуплексов, а также десяти многоэтажек. В зоне прошлогоднего наводнения приведено в порядок почти 80% региональных дорог, более 35% дорог местного значения, 19 мостов, идет берегоукрепление, строительство и ремонт социальных объектов, в июне начнется строительство дамб в городах Тулуне и Нижнеудинске.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.

Теги
РоссияИркутская областьХуснуллин, Марат ШакирзяновичПаводок в Иркутской области
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