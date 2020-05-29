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Пандемия коронавируса нового типа

Троих участников вечеринки в Новосибирске оштрафовали на суммы до 2 тыс. рублей

Ранее суд также оштрафовал еще одного участника незаконного мероприятия за отсутствие гигиенической маски

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Три участника ночной вечеринки, проведенной в крупном новосибирском парке "Бугринская роща" в ночь на 24 мая и собравшей десятки человек, оштрафованы на суммы от 1 до 2 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на территории региона, сообщили ТАСС в пятницу в Кировском районном суде.

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"Одному лицу назначен административный штраф в размере одной тысячи рублей, двум другим лицам - в размере двух тысяч рублей за нарушение режима повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации", - сообщила ТАСС помощник судьи.

Ночью 24 мая в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина в центре города, а также в парке "Бугринская роща". На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке. Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку по факту вечеринки в центре города и в течение дня нашли организаторов праздника, которым был назначен административный штраф. Следственный комитет РФ начал проверку по факту обеих вечеринок.

Ранее Кировский районный суд Новосибирска также оштрафовал еще одного участника вечеринки в парке "Бугринская роща" за отсутствие гигиенической маски на тысячу рублей.

 

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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