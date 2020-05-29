В Барнауле участкового уволили из полиции после того, как он ударил подростка

БАРНАУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Следователи в Барнауле проводят проверку по факту нанесения участковым одного из отделений полиции города телесных повреждений несовершеннолетнему. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в следственном управлении СК по региону.

"Проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений подростку 14 лет. Произошел конфликт на территории стадиона школы, мужчина один раз ударил подростка. Драки как таковой не было, подростки испугались и позвали родителей, которые находились неподалеку. Они вызвали наряд, мужчину забрали. Выяснилось, что это был участковый полиции", - сказали в ведомстве.

Мужчина находился не при исполнении служебных обязанностей, у него был выходной. По данным СК, после инцидента участкового уволили из полиции.