Жителям Красноярского края предложили придумать имена для новых теплоходов

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Жителям Красноярского края предложено придумать названия для двух теплоходов, которые должны быть построены в Санкт-Петербурге для судоходства на Енисее. Об этом в пятницу сказал губернатор региона Александр Усс в своем видеообращении.

Власти Красноярского края планируют приобрести для Енисея два новых пассажирских теплохода. Сообщалось, что летом 2020 года в Санкт-Петербурге состоится закладка первого из них. Регион приобретет эти суда в льготный лизинг.

"Буквально вчера ко мне обратилось руководство ГТЛК - это Государственная транспортно-лизинговая компания, и директор Средне-Невского судостроительного завода с просьбой дать названия нашим судам, которые мы заказали в Санкт-Петербурге. Думаю, что в течение максимум полутора месяцев состоится их официальная закладка. И я думаю, что будет правильно, если такое название все-таки даст нашим красавцам, красноярским судам, не только губернатор, но и все мы. Поэтому, пожалуйста, пишите мне, пишите в "Инстаграм", - сказал Усс.

Он заявил, что уверен, что в 2023 году Красноярск сможет принять новые теплоходы, путешествие на которых будет доступно не только состоятельным туристам, но и абсолютному большинству жителей региона.

По данным Российского речного регистра, сейчас средний возраст пассажирских судов на Енисее составляет около 30 лет, а наиболее крупных (теплоходов "Александр Матросов" и "Валерий Чкалов") - более 60 лет. Крупный двухпалубный дизель-электроход "Лермонтов", работающий на Енисее с 1959 года, был снят с эксплуатации и в 2015 году продан в частные руки. В сентябре 2019-го на Енисей перегнали с Волги частный теплоход "Максим Горький", первый рейс которого запланирован на конец июня.

Двадцать лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший на реке - четырехпалубный "Антон Чехов" - работал в крае в 1978-2003 гг.