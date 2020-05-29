Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 14 июня

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Иркутской области, введенный в конце марта из-за пандемии коронавируса, продлили до 14 июня, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

В пресс-службе правительства ТАСС уточнили, что дома рекомендовано оставаться гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. При выходе из дома все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим в общественном транспорте, местах общего пользования, на работе.

В Иркутской области с начала пандемии было зарегистрировано 1 660 случаев заражения новым коронавирусом, прирост за сутки составил 162. Среди зараженных выявлены 672 вахтовика. По информации регионального Роспотребнадзора, за последнее время значительно увеличилось количество случаев распространения коронавируса внутри региона, а не завоза с других территорий.

С 14 мая в Иркутской области начался первый этап снятия ограничений. Была разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м.