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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 14 июня

С 14 мая в регионе начался первый этап снятия ограничений

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Иркутской области, введенный в конце марта из-за пандемии коронавируса, продлили до 14 июня, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В Иркутской области режим самоизоляции продлен до 14 июня", - сказано в сообщении.

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В пресс-службе правительства ТАСС уточнили, что дома рекомендовано оставаться гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. При выходе из дома все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим в общественном транспорте, местах общего пользования, на работе.

В Иркутской области с начала пандемии было зарегистрировано 1 660 случаев заражения новым коронавирусом, прирост за сутки составил 162. Среди зараженных выявлены 672 вахтовика. По информации регионального Роспотребнадзора, за последнее время значительно увеличилось количество случаев распространения коронавируса внутри региона, а не завоза с других территорий.

С 14 мая в Иркутской области начался первый этап снятия ограничений. Была разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м.

 

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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