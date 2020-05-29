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Паводок в Иркутской области

В Тулуне в июне сдадут первые индивидуальные дома для пострадавших от наводнения

Всего до конца года планируется возвести 168 таких объектов

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Первые индивидуальные дома для пострадавших от паводков летом 2019 года жителей Тулуна в Иркутской области сдадут в эксплуатацию до середины июня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по итогам его визита в Тулун.

"До середины июня в микрорайоне [Березовая роща] будут сданы в эксплуатацию 12 индивидуальных жилых домов, в августе - еще 143. Всего же в планах до конца года возвести 168 таких объектов. Здесь же ведется строительство школы на 1 тыс. 245 мест. Ее планируют достроить к августу 2021 года", - говорится в сообщении.

По словам Хуснуллина, особое внимание сейчас нужно уделить благоустройству, чтобы люди заехали в дома до конца года. "В целом темпы набраны неплохие, но их необходимо наращивать", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Как сообщал ТАСС, вице-премьер в пятницу также посетил микрорайон Угольщиков в Тулуне. Там готовы три трехэтажных дома на 66 квартир для людей, потерявших жилье во время наводнения. Осталось завершить благоустройство, эта работа должна быть сделана в июле. Начата подготовка площадки для строительства шести восьмиэтажных домов на 496 квартир. Сдать дома в эксплуатацию планируется к концу года.

Президент России Владимир Путин, проводя 26 мая совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах, выразил сомнение по поводу темпа восстановительных работ в Иркутской области. Он отметил, что "там далеко еще не все сделано", поэтому данный вопрос в ближайшее время будет вновь рассматриваться, чтобы при необходимости предпринять дополнительные меры. Правительство Иркутской области в четверг, 28 мая, заявило, что темпы восстановительных работ в зоне паводка будут ускорены, корректируются графики, чтобы сократить отставание.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.

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РоссияИркутская областьХуснуллин, Марат ШакирзяновичПаводок в Иркутской области
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