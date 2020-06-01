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Энергетики в Норильске обследуют резервуары для топлива после инцидента с его утечкой

В результате разгерметизации резервуара с горючим 29 мая в грунт попало около 20 тыс. тонн нефтепродуктов

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Специалисты "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) обследуют места хранения дизельного топлива после разгерметизации на норильской ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) резервуара с горючим, в результате которого в грунт попало около 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба заполярного филиала компании "Норникель", владеющей НТЭК.

"В настоящее время специалисты "НТЭК" проводят осмотры мест хранения аварийного дизельного топлива. Особое внимание уделяется оценке рисков просадки грунта под особо опасными объектами в условиях вечной мерзлоты", - говорится в сообщении.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлив топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. На работу ТЭЦ происшествие не повлияло, поскольку она работает на газе. Пожару присваивали повышенный ранг сложности, в результате происшествия никто не пострадал. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива, из них, по данным НТЭК, около 100 тонн уже собрано.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ч.

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