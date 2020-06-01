В Новосибирске загорелся склад площадью 2 тыс. кв. м

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло на складе площадью 2 тыс. кв. м в Заельцовском районе Новосибирска. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожарные ликвидируют крупное возгорание одноэтажного складского помещения в Заельцовском районе города. Общая площадь склада составляет 2 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства, отметив, что, по информации собственника, внутри людей быть не должно.

Пожар локализован на площади 1,1 тыс. кв. метров. "В 14:54 (10:54 мск) пожар локализован на площади 1,1 тыс. квадратных метров без распространения огня на соседние сооружения", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что внутри склада горели шины и картонные коробки. Пожару присвоен второй ранг.

В пресс-службе МЧС России добавили, что к месту пожара направлена химическая лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

В новость были внесены изменения (11:41 мск) - добавлен последний абзац.