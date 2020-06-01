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Синоптики прогнозируют заморозки в Красноярском крае в первую неделю лета

В центральных и южных районах региона ожидается до минус 3 градусов

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Заморозки до трех градусов ниже нуля ожидаются на текущей неделе в центральных и южных районах Красноярского края. Об этом в понедельник сообщило ГУ МЧС по региону.

"2-5 июня 2020 года в земледельческой зоне центральных районов, 2 июня 2020 года в земледельческой зоне южных районов Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха в Красноярске в июне обычно составляет 15-16 градусов.

Уже в понедельник в Красноярске и его окрестностях прошли сильные дожди. В Емельянове и Зеленогорске, по словам местных жителей, выпал град.

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