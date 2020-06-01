В Новосибирске оштрафовали лидера рок-группы, выступавшей в центре города

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Лидер новосибирской рок-группы, в конце мая выступавшей в центре города во время режима самоизоляции, Александр Петенев оштрафован на 5 тыс. рублей, говорится в сообщении на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

25 мая в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ТАСС сообщили, что сотрудники полиции составили административные протоколы на участников рок-группы "Рви Меха - Оркестр!", выступавших в центре Новосибирска. Как сообщил ТАСС лидер группы Александр Петенев, музыканты осознают всю глубину ответственности и не преследовали негативных целей. По его словам, музыканты хотели создать людям праздник в условиях самоизоляции, соблюдая все меры предосторожности.

"Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска Петенев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области установлен до 30 июня. После майских праздников губернатор региона Андрей Травников объявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до особого распоряжения. Однако в регионе начали действовать послабления режима, в частности, были разрешены занятия спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер социальной дистанции, а также прогулки, посещения кладбищ и продовольственных рынков. С середины мая в Новосибирской области возобновили поездки пригородные автобусы.