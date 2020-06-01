На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в одноэтажном складском помещении в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на складе площадью 2 тысячи кв. м в Заельцовском районе Новосибирска произошло возгорание. Пожару присвоен второй ранг. В 14:54 (10:54 мск) пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 1,1 тыс. кв. м. К месту пожара направлена химическая лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.