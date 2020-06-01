{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На складе в Новосибирске ликвидировали открытое горение

Ранее пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 1,1 тыс. кв. м
Описание
© ГУ МЧС России по Новосибирской области

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в одноэтажном складском помещении в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на складе площадью 2 тысячи кв. м в Заельцовском районе Новосибирска произошло возгорание. Пожару присвоен второй ранг. В 14:54 (10:54 мск) пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 1,1 тыс. кв. м. К месту пожара направлена химическая лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Теги
РоссияНовосибирская область
Режим ЧС ввели в Норильске и на Таймыре после разлива нефти на ТЭЦ
В результате разгерметизации резервуара 29 мая разлилось около 20 тыс. тонн дизельного топлива
Читать полностью