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Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов

Мера действовала для пассажиров, прибывающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Якутии

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области отменило обязательное медицинское наблюдение для пассажиров, прибывающих в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Якутии любыми видами транспорта. Проект постановления был одобрен на заседании правительства региона, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

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"В связи с низким уровнем завоза коронавируса из [других] регионов России правительство Новосибирской области приняло решение о снятии ранее действовавших ограничений, связанных с медицинским наблюдением для прибывающих в регион граждан любыми видами транспорта. Соответствующий проект постановления был одобрен 1 июня на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова. <…> Утратил силу пункт, который устанавливал ограничения, действовавшие в Новосибирской области в апреле-мае 2020 года - гражданам, прибывшим в регион из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия)"

Медицинское наблюдение остается обязательным для граждан, приезжающих в Россию из других стран.

По данным оперативного штаба на утро 31 мая, в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заболевания COVID-19, 30 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в регионе зафиксировано 2 809 случаев коронавирусной инфекции,1 119 человек выздоровели, 32 пациента умерли.

 

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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