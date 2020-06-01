Морские спасатели приступили к ликвидации разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Отряд морской спасательной службы из Мурманска прибыл в Норильск и приступил к ликвидации разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в структуру "Норникеля"). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Норникеля".

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива, из них, по данным НТЭК, около 100 тонн уже собрано. На работу ТЭЦ возгорание не повлияло, поскольку она работает на газе. Пожару присваивали повышенный ранг сложности, в результате происшествия никто не пострадал.

"1 июня в Норильск прилетел отряд морской спасательной службы из Мурманска. Спасатели, прибывшие по приглашению компании "Норникель", будут заниматься ликвидацией разлива нефтепродуктов, вылившихся во время разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3. Уже сегодня днем они вылетели на берег реки Амбарки, где разместился их временный полевой лагерь. И сегодня же спасатели приступили к работе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отряде работает 15 специалистов, имеющих опыт в ликвидации разливов нефтепродуктов, в послужном списке спасателей более 50 таких операций. Спасатели привезли с собой большое количество специального оборудования для ведения работ: боны для локализации загрязнений, скинерные системы, препараты для сорбирования нефтепродуктов, полотенца сорбирующие, надувные и каркасные емкости для сбора нефтепродуктов.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.