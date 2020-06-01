Работников стройки на Алтае, где выявили очаг коронавируса, поместили в обсерватор

Ранее, по данным управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, на частном строящемся объекте был зарегистрирован групповой очаг коронавируса - выявлены 25 заразившихся, в том числе очередной инфицированный выявлен 30 мая.

ТАСС, 1 июня. Специалистов, работавших на частной стройке, где был выявлен очаг коронавируса, в Турочакском районе Республики Алтай, поместили в специально созданный обсерватор. Всего туда направлены 28 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Для ликвидации очага коронавирусной инфекции 1 июня 28 работников строящегося частного объекта в Турочакском районе разместили в обсерватор, подготовленный для них руководством компании "Рекреационные системы". В помещениях приспособленного под обсерватор здания созданы условия для комфортного и безопасного карантина", - сообщает пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, "Рекреационные системы" - это компания - застройщик, на объекте которой работали строители. По данным ведомства, помещение в обсерватор позволит в короткие сроки ликвидировать очаг заболеваемости.

По последним данным оперштаба региона, 31 мая был выявлен один новый случай коронавирусной инфекции. Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено 133 случая заболевания. По данным на утро 1 июня, 74 человека выписаны из медучреждений.