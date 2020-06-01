Работников стройки на Алтае, где выявили очаг коронавируса, поместили в обсерватор

ТАСС, 1 июня. Специалистов, работавших на частной стройке, где был выявлен очаг коронавируса, в Турочакском районе Республики Алтай, поместили в специально созданный обсерватор. Всего туда направлены 28 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
Ранее, по данным управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, на частном строящемся объекте был зарегистрирован групповой очаг коронавируса - выявлены 25 заразившихся, в том числе очередной инфицированный выявлен 30 мая.
"Для ликвидации очага коронавирусной инфекции 1 июня 28 работников строящегося частного объекта в Турочакском районе разместили в обсерватор, подготовленный для них руководством компании "Рекреационные системы". В помещениях приспособленного под обсерватор здания созданы условия для комфортного и безопасного карантина", - сообщает пресс-служба.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, "Рекреационные системы" - это компания - застройщик, на объекте которой работали строители. По данным ведомства, помещение в обсерватор позволит в короткие сроки ликвидировать очаг заболеваемости.
По последним данным оперштаба региона, 31 мая был выявлен один новый случай коронавирусной инфекции. Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено 133 случая заболевания. По данным на утро 1 июня, 74 человека выписаны из медучреждений.